Autocrosser die inreed op publiek wordt volgens familie dubbel gestraft: 'Het is een lieve jongen'

"Belachelijk, hij wordt dubbel gestraft! Hij is een lieve jongen." Dat zegt de familie van de 21-jarige autocrosser uit het Limburgse Reuver. Maandag hoorde de verstandelijk beperkte man achttien maanden jeugdgevangenisstraf tegen zich eisen, voor inrijden op publiek bij een de Kempencross in Leende. Vier mensen raakten daarbij gewond.

Het was in september vorig jaar nooit zo uit de hand gelopen in Leende, als de organisatie zich anders had gedragen. Dat zegt de vriendin van de autocrosser. Toen de derde crossronde vanwege de droogte en teveel stof werd afgelast ging zij verhaal halen bij de organisatie. Die reageerde volgens de vriendin van de crosser onbeschoft en met een grote bek, wat zij niet pikte. Wat volgde was een enorme vechtpartij, waarbij tientallen mensen betrokken waren. De vriendin ontkent met klem dat de ruzie over tien euro inschrijfgeld ging.

Schroevendraaier

Zij zegt dat ze het leven van haar vriend heeft gered door bovenop hem te springen: "Er kwam iemand op hem af die hem met een schroevendraaier wilde steken, dat heb ik voorkomen." Na de enorme vechtpartij is de crosser in paniek met snelheden tot wel zestig kilometer per uur op publiek ingereden. Daarbij raakten meerdere mensen blijvend verwond. Zij vertelden maandag voor de rechtbank emotioneel hun verhaal.

Een man uit het Limburgse Susteren loopt door de aanrijding nog steeds op krukken. Zichtbaar aangedaan vertelt hij tegen de rechter hoe zijn leven is verwoest. Hij kan zijn bedrijf niet meer runnen. Kan niets meer tillen en niet meer bukken om een schroefje van de grond te rapen. Zijn zoon is met zijn studie gestopt en zijn vrouw zegde haar baan op om het bedrijf overeind te houden. Om zijn sokken aan te kunnen trekken heeft hij de hulp van zijn vrouw nodig. "Ik ben vaak gefrustreerd en woedend, zo was ik vroeger niet", zegt de man: "Geen straf kan dit goed maken".

Timide

Zelf zat de jongeman er timide bij in de rechtbank. Gekleed in een rood trainingspak en met een zwarte baard spreekt hij met bedeesde zachte stem met Limburgse tongval. Hij kan zich vrijwel niets meer herinneren van de gebeurtenissen en zegt een hekel te hebben aan ruzie. Hij wilde alleen wegrijden met zijn vriendin. Als het aan het openbaar ministerie ligt, mag hij vijf jaar geen auto meer rijden. De rechter doet over twee weken uitspraak.

LEES OOK: 'Verstandelijk beperkte' man die op publiek inreed in Leende: OM wil achttien maanden jeugddetentie