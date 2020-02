Floor Jansen gaat optreden op Pinkpop

Het gaat Jansen momenteel voor de wind. In januari kreeg ze de Popprijs 2019 overhandigd. Ze liet Duncan Laurence, rapper Snelle en De Staat achter zich. De prijs bestaat uit een cheque van 10.000 euro en een beeld van kunstenaar Theo Mackaay.

Jansen loopt al twintig jaar mee in de muziekwereld. Ze is de frontvrouw van de Finse metalband Nightwish. Haar grote bekendheid kreeg ze in Nederland echter met haar deelname aan het programma 'Beste zangers van Nederland'. Ze studeerde aan de Rockacademie in Tilburg.

"En óf het tijd is dat Floor Jansen op Pinkpop staat!", laat de organisatie weten.

Pinkpop wordt gehouden op 19 tm 21 juni in Landgraaf.

