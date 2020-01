Floor Jansen dolblij met Popprijs 2019: ‘Verschrikkelijk vereerd’

“Deze erkenning is buitengewoon.” Floor Jansen is dolblij met de Popprijs 2019. In Groningen werd zaterdagavond bekendgemaakt dat de uit Goirle afkomstige metalzangeres de winnaar is van deze jaarlijkse onderscheiding. Dit gebeurde tijdens muziekfestival Eurosonic Noorderslag. Floor Jansen kon er zelf niet bij zijn.

De prijs was haar al eerder overhandigd in Zweden, waar de frontvrouw van de Finse metalband Nightwish woont. In een videoboodschap die na de bekendmaking werd vertoond, vertelde Jansen hoe blij ze is met de onderscheiding. “Er zijn zoveel fantastische muzikanten en artiesten in Nederland, maar ik heb hem gekregen. Ik heb twintig jaar muziek gemaakt en deze erkenning is buitengewoon.”

Met dank aan 'Beste Zangers'

De prijs bestaat uit een cheque van 10.000 euro en een beeld van kunstenaar Theo Mackaay. Floor Jansen is al meer dan twintig jaar bekend als zangeres in de metalscene, maar ze kreeg vorig jaar pas echt bekendheid en lof in eigen land na haar optreden in het NPO-programma ‘Beste zangers van Nederland’.

"Floor Jansen heeft zich bewezen als één van de beste, meest veelzijdige zangeressen in Nederland. De jury waardeert het dat haar muziek 'een verbindende kracht heeft, voorbij de subcultuur'", zo werd tijdens de uitreiking verteld.

De Popprijs werd voor de 34e keer uitgereikt en gaat jaarlijks naar de band of artiest die het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Voormalige winnaars zijn de Bredase dj Tiësto, rapper Ronnie Flex, Kensington, Martin Garrix, Caro Emerald en De Dijk. Andere kandidaten voor de jongste versie waren Eurovisiesongfestivalwinnaar Duncan Lawrence en Danny Vera. Allemaal volgden ze een opleiding aan de Rock Academie.

Brabants feestje in Groningen

‘Noorderslag’ werd een Brabants feestje. De voornaamste prijs ging dus naar Floor Jansen uit Goirle, maar ook tijdens de uitreiking van de IJzeren Podiumdieren (vakprijzen) was het raak. Het Tilburgse Roadburn werd door de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) - die de vakprijzen organiseert - uitgeroepen tot het beste festival van 2019.

Verder kreeg de uit Oisterwijk afkomstige Rob Stenders de Pop Media Prijs. Hij is (onder meer) dj bij NPO Radio. Deze prijs wordt al 25 jaar uitgereikt aan mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan de popjournalistiek. Het festival werd overigens geopend door Remme. Deze 20-jarige singer/songwriter uit Eindhoven slaagde er met zijn band in om de bezoekers stil te krijgen met zijn eerste single, Get Older. Hij stond eerder in het voorprogramma bij de Eindhovense zangeres Kovacs.

