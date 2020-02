Dodelijke hoeveelheid fentanyl lag voor het grijpen voor kinderen

Keeris noemt de vondst van ruim een kilo fentanyl dan ook 'super verontrustend'. "Het is een harddrug en de kans op een overdosis ligt op de loer. Twee milligram kan al dodelijk zijn", zegt de officier. Een kilo zoals hier gevonden, bestaat dus in theorie uit 400.000 dodelijke porties.

Maar ook als je het niet zelf als drugs gebruikt, is er al een risico als je de stof aanraakt. "En het kan bijvoorbeeld ook al gevaarlijk zijn als het in de lucht zit en je het inademt. Dit is echt iets waar je ver weg van moet blijven", waarschuwt ze.

Geen gewonden

Agenten die de zak met fentanyl vonden, wisten begin februari niet dat ze met deze gevaarlijke stof te maken hadden. "Er zijn toen geen gewonden gevallen, maar dat had wel kunnen gebeuren." Men schrok dan ook toen later bleek dat het om fentanyl ging. "Dit had gevaarlijk kunnen zijn voor iedereen die in die schuur kwam."

Dus ook voor de andere bewoners op het adres. "Er wonen daar ook jonge kinderen." Op de foto die het OM heeft verspreid is dan ook een kinderfiets te zien. Vlak daarboven in de stellingkast lag de tas met het poeder.

De fentanyl lag vlak boven een kinderfiets (Foto: Openbaar Minister)

Eerdere onderzoeken

De politie kwam de verdachte op het spoor doordat zijn naam bij andere onderzoeken opdook. "Hij kwam naar voren als iemand die bezig was met drugschemicaliën voor synthetische drugs." De politie besloot daarop zijn huis te onderzoeken en daar werd dus de zak met fentanyl gevonden.

Een bijzonder grote vangst, aldus het OM. "In 2017 werd in heel Europa 14 kilo aangetroffen. Dan is dit, ruim een kilo, ook echt een grote hoeveelheid", legt de officier uit. Waar de fentanyl vandaan komt en of de verdachte deze zelf heeft gemaakt is niet bekend gemaakt. "Daar kunnen we nu niets over zeggen. Het onderzoek loopt nog."

LEES OOK: Fentanyl is dodelijk, maar deze mensen zijn er dol op: 'Wat een spul!'