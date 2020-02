Fentanyl is dodelijk, maar deze mensen zijn er dol op: 'Wat een spul!'

“Heeft iemand ervaringen met fentanyl pleisters? Ik wil morgen avond een paar jointjes roken met een maatje en dit proberen. We hadden gelezen dat je deze zou moeten knippen?” Het is zomaar een vraag op de site drugsforum.nl, waar drugsgebruikers samenkomen om ervaringen en tips te delen.

Fentanyl is hier een veelbesproken onderwerp. Het spul is zo sterk dat een paar milligram al dodelijk kan zijn, de pleisters geven 0,1 milligram per uur af. Van de hoeveelheid die in Eindhoven gevonden is zou je zo'n 60.000 pleisters kunnen maken.

Op chat-app Telegram wordt fentanyl door verschillende mensen aangeboden.

Pleisters kauwen

Op de vraag van gebruiker ‘Mrmiyagi’ komen in korte tijd velen reacties binnen. Het recreatief gebruiken van de heftige pijnstiller blijkt een bekend fenomeen. Meestal worden fentanyl pleisters gebruikt, maar ook neussprays en lolly’s (Actiq, ook wel ‘Fenta lolly’ genoemd) komen voorbij. De pleisters plak je normaal op de borst en ze werken dagen. Dat is niet wat iedereen wil: “Voor recreatief gebruik zijn die pleisters echt kut aangezien je gewoon 1 a 2 dagen onder invloed bent”, schrijft gebruiker ‘Psychedelibee’. De recreatieve gebruiker knipt het ding liever in stukjes en kauwt er op, zo valt te lezen op het forum.

Waarom mensen dit vrijwillig zouden willen doen snapt een andere forummer, ‘Oehoeboeroe’ wel: “Ik kreeg het in de ambulance nadat ik schreeuwde: ‘Morfine! morfine!’. Kreeg ook niet veel anders meer uit mijn strot. Ik kan begrijpen dat mensen hier dol op zijn. Beste ritje ooit. Het had de hele dag mogen duren, wat een spul.”

Flink verslavend

Zonder gevaar is het sabbelen op pleisters niet. “Fentanyl is zeer stevig spul, het is geen speelgoed waarmee je impulsieve dingen wilt doen. Ik heb de horrorverhalen persoonlijk voorbij zien komen van mensen die de pleister in kleine stukjes knippen. Het is niet alleen levensgevaarlijk iedere keer dat je jezelf er aan waagt, maar het is ook flink verslavend wat de kans op herhaling op zijn beurt weer vergroot”, aldus gebruiker ‘Jmths’.

‘Poppy’ weet uit eigen ervaring hoe gevaarlijk Fentanyl kan zijn. “Ik ben 21 jaar en wil je aanraden al die fentanyl nu weg te gooien. Ik ben die dingen gaan kauwen en ben er heel snel verslaafd aan geraakt, ik ben naar een afkickkliniek gegaan en 1 week nadat ik terug was ben ik weer gaan gebruiken, ik kon het niet weerstaan.” De 21-jarige beschrijft hoe hij in paniek zijn hele huis overhoop haalde, op zoek naar een verdwaalde pleister.

Chinezen

‘Mrmiyagi’ meldt zich een week nadat hij zijn vraag stelde weer op drugsforum.nl. Het plakken van een pleister had voor hem niet het gewenste effect, maar hij heeft een andere manier gevonden om zijn doel te bereiken: “De pleister op een zilverfolie plakken en 'chinezen' werkt wel zeeeer flex”, zo laat hij weten.

