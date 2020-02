De eerste baantjes zijn weer getrokken in De Schelp: 'Heerlijk in ons eigen zwembad'

Sinds dinsdagmorgen is De Schelp weer open. “Ja, we draaien echt weer het volledige programma, zoals vanouds eigenlijk. We stonden te popelen om weer te beginnen en vandaag is het eindelijk zover. De eerste bezoekers liggen in het water en dat geeft een goed gevoel. We monitoren alles continu dus dit is nu het veiligste zwembad in het hele land”, aldus manager van Krieken.

In onderstaande video is te zien dat de opluchting groot is nu De Schelp weer open is,

Problemen

De Schelp ging kort na de heropening in oktober vorig jaar weer dicht. Problemen met de luchtkwaliteit en Legionella in de doucheruimtes speelden het zwembad maandenlang parten. De aanhoudende problemen leidden uiteindelijk zelfs tot het vertrek van de verantwoordelijk wethouder.

LEES OOK: Einde aan hoofdpijndossier: zwembad De Schelp gaat na maandenlange problemen weer open

Dinsdag lijkt het ‘hoofdpijndossier’ vergeten. Er is ook niet veel tijd om er lang bij stil te staan. Zeker niet aan de receptie waar de telefoon roodgloeiend staat. “We krijgen veel vragen van mensen over de zwemlessen. Of mensen die willen weten wanneer er recreatief kan worden gezwommen. Het is zo fijn om deze mensen te woord te staan en natuurlijk ook om je collega’s weer te zien. Vandaag is gewoon een traktatie”, vertelt telefoniste Andrea Lint.

Zwemles

Door de maandenlange sluiting is het zwembad zo’n kwart van de kinderen voor de zwemles verloren. “We verwachten over niet al te lange tijd deze mensen weer terug te verwelkomen. Het is tenslotte een fantastische accommodatie”, aldus Walter van Krieken.

Dinsdagochtend werden de eerste baantjes weer getrokken. (Foto: Erik Peeters)

Volgens hem is het zo goed als uitgesloten dat het dit keer weer misgaat: “Het is nog steeds een nieuwe installatie dus we hebben echt nog een inregelperiode nodig. Installateurs kunnen veel op afstand doen en onze eigen medewerkers hebben inmiddels veel kennis opgedaan. Met elkaar gaan we ervoor zorgen dat we op een goede manier open kunnen blijven.”

Vertrouwen

Ook zwemlerares Jackeline Mijnsbergen heeft er alle vertrouwen maar vooral ook veel zin in. “De afgelopen maanden waren niet leuk maar gelukkig gaan we een nieuwe toekomst tegemoet. Het is voor sommigen nog wel even wennen maar we hebben nu al heel veel aanloop.”