Minder baby's maar wél een recordaantal Brabanders

De sterke groei van het aantal buitenlanders dat zich in onze provincie vestigt, is te verklaren door de opkomst van arbeidsmigranten, kenniswerkers, buitenlandse studenten en de vluchtelingencrisis van vijf jaar geleden.

Populair

Brabant telt 2.563.500 inwoners in 2019. Niet alleen vanuit het buitenland weten ze Brabant te vinden, ook vanuit andere provincies zijn er meer mensen naar onze provincie verhuisd dan er vertrokken zijn.

Door onder meer de vergrijzing overlijden bijna evenveel mensen als er baby's geboren worden. Het geboorteoverschot tikt net niet de 500 aan. Nooit eerder was dit cijfer zo laag. De verwachting is dat de komende jaren dit geboorteoverschot steeds verder daalt, door het ouder worden van de bevolking.

Steeds meer Brabanders

Het inwoneraantal in Brabant is sinds 2000 toegenomen met 207.000 mensen. Het overgrote deel van de Brabanders woont in stedelijk gebied, 70 procent om precies te zijn.

LEES OOK: Bevolking van Brabant groeit, maar arbeidsmigranten melden niet altijd dat ze vertrekken [KAARTJE]