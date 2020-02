Autocrossdrama Leende dreunt nog na bij slachtoffer: 'Mijn man is een emotioneel wrak'

De dag na de rechtszaak staat Jolanda nog te trillen. De confrontatie met de dader bij de rechtbank is haar niet in de koude kleren gaan zitten. De 21-jarige Limburgse autocrosser reed vorig jaar september met volle vaart het publiek in bij de Kempencross. Jolanda mocht tijdens de zitting bij de rechtbank als slachtoffer spreken. Dat deed ze namens haar man, die te emotioneel is. Ze noemde de autocrosser die op mensen inreed 'een zot'.

Angstaanvallen

Met trillende stem en handen doet Jolanda een dag later haar verhaal. Na de rechtszaak in Den Bosch kregen ze onderweg naar huis autopech en moesten ze naar de vluchtstrook: "Mijn man zakte daar in elkaar. Hij heeft last van angst- en paniekaanvallen. Vooral in de auto is hij doodsbang voor verkeer dat achter hem rijdt. Ik hou me groot, maar mijn man is een zwaar emotioneel wrak."

Ongeloofwaardig

De 21-jarige dader is en blijft een mens, zegt Jolanda. Maar zijn verklaringen dat hij zich bijna niets meer van die dag kan herinneren noemt ze ongeloofwaardig: "Ik denk dat zijn advocaat hem dat heeft ingefluisterd. Want hoe meer ontoerekeningsvatbaar hij is, hoe minder straf hij krijgt. Tegen de 21-jarige crosser is twee jaar jeugdgevangenisstraf geëist. Jolanda noemt dat belachelijk weinig; "Hij moet weten wat hij heeft gedaan, dit is veel te weinig."

Op de vraag wat Jolanda tegen de dader zou willen zeggen is het antwoord: "Waarom jongen, heb je dit gedaan, heb je dan echt geen spijt?" Dan komen de tranen en wordt het haar te veel.

