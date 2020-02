Bouwkeet in vlammen op in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision)

Opnieuw brand in Oss, in de nacht van dinsdag op woensdag. Dit keer was het geen auto, maar een bouwkeet die in vlammen opging.

In de buurt van de flats aan de Van Veldekestraat bleek rond kwart over één ’s nachts een bouwkeet in lichterlaaie te staan. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand al gauw onder controle. Maar van de keet was niets meer over.

Volgens buurtbewoners diende de keet voor stratenmakers die in de omgeving aan het werk waren. Behalve brandweer en politie, kwam er ook een medewerker van de gemeente en iemand van het buurtpreventieteam naar de brand.

De politie heeft een onderzoek ingesteld. Via Burgernet wordt buurtbewoners gevraagd om eventuele verdachte zaken te melden die ze zijn opgevallen.

Autobranden

Oss wordt al langer geteisterd door branden. Tot nu toe gingen er alleen auto’s in brand. Afgelopen maandag brandde er nog een bestelbus uit. Daar is inmiddels een man voor aangehouden. Hij wordt woensdag voorgeleid. De recherche acht de kans klein dat hij ook verantwoordelijk voor de andere autobranden in Oss. De politie heeft een speciale webpagina waarop het publiek om hulp wordt gevraagd bij het oplossen van vijftig autobranden die vermoedelijk zijn aangestoken.

LEES OOK:

Man gebruikte molotovcocktail om bestelbus in Oss in brand te steken

Man kort na autobrand in Oss opgepakt