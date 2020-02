Carnaval op de erfgoedlijst? 'Ik zie alleen maar nadelen'

Onder leiding van Prins Mienus XIV van Kaaiendonk (beter bekend als Oosterhout) maakte het carnavalsgezelschap zich dinsdagavond bij het provinciehuis sterk voor het carnaval als immaterieel cultureel erfgoed. Met een speciale oorkonde werden handtekeningen opgehaald voor het initiatief. Ook commissaris van de Koning Wim van de Donk zette een krabbel.

Alle prinsen wilden het document ondertekenen. (Foto: Eva de Schipper).

'Ik zie alleen maar nadelen'

Rob van de Laar noemt de actie 'heel sympathiek', maar voelt er niets voor om de carnavalstraditie tot immaterieel cultureel erfgoed te bombarderen. Ook in 2014 wees hij het idee al af. En daar denkt hij nog steeds hetzelfde over. "Het heeft nauwelijks voordeel, ik zie eigenlijk alleen maar nadelen", zegt hij.

Volgens Van de Laar wordt het carnavalsfeest een 'mikpunt van internationale ogen' als het op de lijst van UNESCO verschijnt. "En dat kan nadelige gevolgen hebben, kijk maar naar de hele zwartepietendiscussie, die ook in het buitenland negatieve reacties opriep. En het carnavalsfeest in de Belgische stad Aalst is zelfs van de lijst verwijderd, nadat het in opspraak raakte door Joodse karikaturen in de optocht van praalwagens. Maar het ging juist om satire."

Toeristische trekpleister

Daarnaast zou het carnaval een internationale toeristische trekpleister kunnen worden. "Het gevaar is dat je een enorme toestroom krijgt. Dat hebben we niet nodig. Het feest is al populair genoeg en het is een lokaal feest", aldus Van de Laar.

De voorzitter noemt het carnaval een 'levende traditie, die mee beweegt met de samenleving'. "En het is ook belangrijk dat het carnavalsfeest kan veranderen, het is als het ware een levend organisme. Als je op de erfgoedlijst komt, wordt het een stuk lastiger om dingen aan te passen. Dat zie je bijvoorbeeld bij de Gilles in het Belgische carnaval, folkloristische figuren met grote hoeden met struisvogelveren. Sinds zij op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed staan, zijn ze heel conservatief geworden."

'Die waardering krijgen we toch wel'

Mochten de leden van de Brabantse Carnavals Federatie er anders over denken, dan wil het bestuur er best opnieuw naar kijken, zegt de voorzitter. "Bij een breed verzoek gaan we samen om tafel om de voor- en tegenargumenten te bespreken." Maar volgens hem persoonlijk heeft een plekje op de UNESCO-lijst geen enkel nut. "Het is leuk dat je gewaardeerd wordt, maar die waardering krijgen we toch wel."