Geluidsoverlast door vliegbasis Gilze-Rijen: staatssecretaris komt praten

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie is op bezoek in de gemeente Gilze en Rijen. Ze bezoekt omwonenden van de vliegbasis. De buurt is bezorgd over het nieuwe zogenoemde Luchthavenbesluit. Dat gaat zorgen voor meer overlast, vrezen ze.

Defensie wil vaker gaan vliegen vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen. Wethouder Sandra Diepstraten van de gemeente Gilze en Rijen is bang dat de overlast daardoor flink gaat toenemen. "Wij zijn het afvoerputje van Defensie", zei ze eerder.

Vanaf begin jaren 70 waren er straaljagers als de F-16 gestationeerd op Gilze-Rijen. In de jaren 90 maakten die plaats voor helikopters. Sindsdien klagen buurtbewoners over overlast van trillingen en schade aan hun huizen. "Straaljagers stijgen op en ze zijn weg. Maar die helikopters, dat gaat de hele dag door", verklaarde omwonende Martin Gijsbrecht, geboren en getogen in Gilze, in 2017.

Wethouder Diepstraten heeft staatssecretaris Barbara Visser van Defensie uitgenodigd om met buurtbewoners over de overlast te praten. Dat gebeurt woensdag. 's Middags maakt ze een bustour langs omwonenden in Rijen, Hulten, Gilze en Molenschot. Aansluitend gaat ze met een groep omwonenden in gesprek.

