Merendeel SP-fractie Breda legt werk neer na vechtpartij bij ledenvergadering: 'Veel onrust'

BREDA -

Het merendeel van de SP-fractie in Breda legt tijdelijk haar raadswerk neer na geweld en bedreigingen. "Gezien de omstandigheden in de SP-afdeling Breda kunnen wij als fractie op dit moment ons werk niet uitvoeren zoals onze kiezers dat van ons mogen verwachten", laat de fractie woensdag weten in een verklaring. "Het geweld en de bedreigingen gericht tegen meerdere fractieleden zijn ons niet in de koude kleren gaan zitten. "