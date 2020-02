Anouk moest liegen tegen haar collega's, maar toch houden ze van haar (en van haar baksels)

Heel Nederland kent Anouk sinds zondag als de winnaar van Heel Holland Bakt. Maar in het dagelijkse leven is de Waalwijkse docent op de Avans Hogeschool. Daar zijn ze apetrots op hun collega. Woensdagmiddag werd ze daarom in de bloemetjes gezet.

Tientallen docenten kwamen hun collega woensdag feliciteren. Er werd gezoend, geapplaudisseerd en er zijn bloemen en slagroomtaart. Al is die dan wel niet gebakken door de winnaar van Heel Holland Bakt. "Superlief, ik hoor nu voor het eerst een trilling in mijn stem. Dat komt omdat jullie de mensen zijn die in mijn hart zitten."

Collega's hebben al die tijd meegeleefd en de werkplek van Anouk is uitbundig versierd.

Kaartjes en appjes

Omdat Anouk de afgelopen maanden vaak afwezig was op de school vanwege verplichtingen voor het bakprogramma van Max maakten collega's zich zorgen en dachten dat er iets aan de hand was. Anouk kreeg zelfs kaartjes en appjes.

Het avontuur van Heel Holland Bakt is nog niet voorbij. Anouk werkt aan een bakboek en gaat lezingen en workshops geven. De aanbiedingen stromen daarvoor al binnen. En natuurlijk blijft ze bakken: "Dat doe ik mijn hele leven al".

En gelukkig hoeven haar collega's haar niet te gaan missen. Want ze blijft twee dagen per week les geven.