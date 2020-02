Kadavers en heel veel afval blijven achter nu de Noordwaard weer leegstroomt

Tijdens het hoogtepunt van de 'vloedgolf' tikte de waterstand ruim 2,40 meter aan én die vloedgolf moet slachtoffers hebben gemaakt, zegt boswachter Jacq van der Neut. "Reigers staan klaar voor een lekker maaltje van verdronken dieren, zoals reeën."

Het water zakt razendsnel”, vertelt een nog steeds drukke boswachter Jacq van der Neut. “Het gaat snel, maar er staat nog steeds water in de Noordwaard. Voordat daar alles weg is zijn we dagen verder en nu komt storm Dennis er alweer aan, dus het wordt weer afwachten.”

Bij een stand van twee meter en hoger loopt de Noordwaard, zoals de afgelopen dagen, volledig onder. Volgens een prognose van Rijkswaterstaat daalt woensdag het water verder naar een ‘armzalige’ waterhoogte van slechts 79 centimeter.

Net als collega-boswachter Thomas van der Es ziet Jacq van der Neut de Noordwaard veranderen in één groot openluchtrestaurant. “De één z’n dood is de ander z’n brood”, constateert hij nuchter. “Reigers, meeuwen en aaseters zoals kraaien gaan hun buikje rond eten, ook dat is natuur.”

'Overal plastic'

Met het dalende waterpeil blijft er ook enorm veel rommel en afval achter in de Noordwaard. Joke de Vlieger die in het gebied woont roept mensen op om niet alleen te komen kijken naar het hoge water, maar ook om wat afval mee te nemen. “Achtergelaten door het hoge water, overal plastic. Kom je genieten van het hoge water, raap wat zwerfafval op en neem het mee naar huis. Alle beetjes helpen.

Marko Oudenaarde, die op een terp woont in de Noordwaard, bevestigt het verhaal van zijn buurvrouw. “Ik heb een rondje langs de terp gemaakt en er is hier zeker een halve kuub hout aangespoeld. Na droging kan bruikbaar hout de kachel in, maar ook hier is er veel plastic aangespoeld.”

Bij terpbewoner Mark spoelde hout en veel plastic aan (foto Delta Safari)

Massa's belangstellenden

De Noordwaard heeft niet alleen veel water te verwerken gekregen, maar ook massa’s belangstellenden, natuurliefhebbers en media kwamen op het spektakel af.

“Het was onvoorstelbaar hoeveel koplampen je bij nacht en ontij nog over de Bandijk zag gaan. En dan die media, alleen vandaag al heb ik Radio Rijnmond, RTL, Radio1 en natuurlijk Omroep Brabant aan de lijn gehad, het is druk, druk, druk. Maar het is zo mooi dat de Noordwaard op deze manier in de belangstelling is gekomen”, aldus een tevreden boswachter die zich alweer haast naar een volgende afspraak.

