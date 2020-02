Schitterende foto's van reeën op de vlucht voor het water

WERKENDAM -

Bij het overstromen van de Noordwaard zijn ook duizenden dieren gevlucht voor het water. Onder meer reeën zochten in de Biesbosch massaal terpen en hogere plekken op. Hobbyfotograaf en natuurliefhebber Bram Oostdijk slaagde erin de vlucht van een koppel reeën in de Noordwaard vast te leggen. Het leverde in schitterende foto's op, die laten zien hoe de dieren samen een veilig heenkomen zoeken in een al deels ondergelopen Noordwaard.