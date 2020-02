Bodycam zorgt voor extra veiligheid en minder discussie in de bus [VIDEO]

Leo stapte woensdagmiddag op station Den Bosch in op lijn vier. Hij controleerde samen met zijn collega of iedereen een geldig vervoersbewijs bij zich had. Kijk hieronder hoe dat gaat:

Waarschuwen

Met trots laat toezichthouder Leo zijn bodycam zien, een cameraatje aan de voorkant van zijn opvallende outfit. Na twee maanden vindt Leo de camera al een belangrijk onderdeel van zijn werk. ‘’De bodycam bevalt echt heel erg goed. Als het uit de hand gaat lopen kan ik hem aan zetten’’

De toezichthouders moeten eerst een aantal keer waarschuwen dat ze de camera gaan aanzetten. Daarna moet er twee keer op de bodycam gedrukt worden en begint de opname. Eigenlijk is de opname dan al twee minuten eerder gestart. De camera onthoudt namelijk de laatste twee minuten automatisch, zodat de aanleiding van bijvoorbeeld een ruzie ook te zien en te horen is.

Agressie

‘’Je merkt dat mensen niet doorpakken’’, weet Leo inmiddels. Ofwel, de situatie loopt niet uit de hand en er is minder agressie. ‘’Als ze wel willen doorpakken wijs ik op de camera en dan zie je toch dat ze het niet doen.’’

Leo, maar ook Arriva, wil niet zeggen hoe vaak de camera al is gebruikt is. ‘’Maar hij is al gebruikt. Het dreigde uit de hand te lopen en toen zette ik hem aan.’’ In totaal zitten er vijftien controleurs op de bussen van Arriva in Brabant en deze dragen allemaal zo’n camera. Lijnbussen van Arriva rijden in Den Bosch, Tilburg en Breda.