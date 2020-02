Eerste overwinning omwonenden vliegbasis Gilze-Rijen: Molenschot en Hulten kunnen weer bouwen

Hans van Nistelrooij uit Rijen heeft steeds meer last van de vliegbasis in zijn gemeente

Staatssecretaris Visser van Defensie sprak woensdag met omwonenden van vliegbasis Gilze-Rijen en ze kwam niet voor niets. In haar binnenzak had ze wat toezeggingen. Omwonenden klagen al jaren over geluidsoverlast en de starre houding van Defensie, waardoor er in Molenschot en Hulten niet meer gebouwd kan worden. Defensie komt de omwonenden nu tegemoet.

Vliegbasis Gilze-Rijen is al decennia lang een basis voor helikopters, maar in geval van nood kunnen daar nog steeds straaljagers landen. Dat is al meer dan tien jaar niet gebeurd. Maar omdat de vliegbasis nog steeds de zogenoemde reserveveldfunctie heeft, kan er in de dorpen Molenschot en Hulten niet worden gebouwd.

Staatssecretaris Barbara Visser beloofde de inwoners van de gemeente Gilze en Rijen woensdagavond dat ze die reserveveldfunctie binnen enkele jaren wil laten vervallen. "Per slot van rekening is Gilze-Rijen een helikopterbasis."

Overlast en scheuren

Een andere grief van de buurtbewoners is het Luchthavenbesluit. Als dat plan doorgaat, kan de overlast van helikopters twee tot drie keer zo groot worden, berekenden omwonenden. Dat plan heeft de staatssecretaris in de ijskast gezet. "We gaan eerst verder met het besluit over Luchthaven De Peel", legt ze uit.

De staatssecretaris wil de reserveveldfunctie van Gilze-Rijen verplaatsen naar De Peel, de luchtmachtbasis op de grens van Brabant en Limburg, in de gemeente Venray: "Dat zou dus voor Gilze-Rijen betekenen dat er een belangrijke stap kan worden gezet bij het mogelijk maken van woningbouw."

Daarnaast hebben veel mensen rondom de vliegbasis last van rattle noise. Dat is de herrie en trillingen die helikopters maken en die veroorzaken schade aan huizen. Veel mensen in de buurt hebben last van scheuren. "Ook daar gaan we snel naar kijken", belooft Visser.

Goede buur

Wie denkt dat het huidige aantal helikoptervluchten vermindert, komt vooralsnog echter bedrogen uit. "Dat gaan we niet verminderen", zegt Visser. "Maar we zijn bereid stappen te zetten om te laten zien dat we een goede buur zijn."

Wethouder Sandra Diepstraten van de gemeente Gilze en Rijen noemde haar gemeente eerder 'het afvoerputje van Defensie'. Na het gesprek met de staatssecretaris is ze aangenaam verrast. Maar ze houdt een slag om de arm: "We moeten nog wel even zien hoe het allemaal uitwerkt. Maar voor dit moment zien we dat Defensie een belangrijke stap zet. En daar zijn we heel blij mee."

Ook is Diepstraten blij dat Defensie de geluidsoverlast voor het noorden van Gilze en het zuiden van Rijen gaat verminderen. "We hebben er hard aan getrokken en duidelijk gezegd dat we het niet acceptabel vonden. We zijn blij dat dat effect heeft. De overlast van de heli's is echt en die komt heel indringend binnen bij omwonenden. Het is heel fijn dat zij in de toekomst in ieder geval niet meer overlast gaan krijgen."

Toch is daarmee het probleem wat haar betreft nog niet opgelost: "Dit is de start van de dialoog. Er zijn allerlei zaken die we nog met Defensie moeten bespreken. Het aantal vliegbewegingen, het vliegen in de nacht en het isoleren van woningen omdat die zo veel overlast hebben van de trillingen van helikopters. Dat zijn allemaal stappen die we nog moeten zetten."