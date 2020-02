Proces Mexicaanse drugsboot Moerdijk gaat verder, meer details en de strafeisen

Voor de rechtbank gaat donderdagochtend het proces verder over de drugsboot in Moerdijk. Een schipper uit Breda en drie Mexicanen zijn vorig jaar mei aan boord opgepakt voor het maken van crystal meth. Het is een zaak die zorgen én vragen oproept.

Het proces is dinsdag begonnen voor de rechtbank in Breda. Maar het liep meteen forse vertraging op. Meer dan de helft van de dag ging het over sigaretten die de verdachten aan boord zouden hebben gerookt en die teruggevonden zijn met hun DNA. Gebeurde dat roken vóór of ná hun arrestatie, is de vraag. Hun advocaten zeggen dat het gebeurde nadat ze zijn gepakt. Maar de politie denkt juist daarvoor, toen ze drugs aan het maken waren. De advocaten menen dat de agenten van de waterpolitie daarover hebben gelogen en dat de verdachten vrijuit moeten gaan. Maar de rechtbank heeft er nog eens naar gekeken en ziet zulke leugens niet terug in het dossier. Daarom kon de rechtszaak doorgaan.

IJspegels

De rechtbank gaat donderdag eerst verder met het bespreken van de gebeurtenissen aan boord. Mogelijk komt ook het bewijsmateriaal ter sprake. Dinsdag bleek al dat de Mexicanen allerlei foto's en filmpjes op hun telefoons hadden met potten, pannen en chemische stoffen erop. Maar ook met een soort ijspegels op een tafel: crystal meth in brokken. Half april 2019 hadden ze al dobberend in de Moerdijkse haven een flinke lading drugs 'gekookt'.

De verdachten mogen donderdag ook wat vertellen over hun leven en hoe dat er toen uitzag en nu. Dinsdag vertelde een van de Mexicanen daar wel wat meer over, tot ieders verrassing.

LEES OOK: Diego kwam voor 3000 euro hier werken en belandde in een drijvend drugslab

Later vandaag staan de de strafeisen gepland waarbij de officier van justitie voor het eerst alle informatie over de zaak met de buitenwereld deelt. Tot slot zijn de advocaten aan het woord met hun pleidooien.

Omdat het de laatste geplande dag is zou het kunnen dat de rechtbank het proces vandaag wil afmaken. Het kan dus laat worden.