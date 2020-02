Boetes voor illegaal schommelende tieners kwijtgescholden na rechtszaak

Twee tieners hoeven toch geen boete te betalen voor illegaal schommelen in een speeltuintje in Breda. Dat bleek donderdagochtend tijdens een opmerkelijke rechtszaak in Breda. Op sociale media was er veel onbegrip dat dit kleine vergrijp na anderhalf jaar nog in de rechtbank besproken wordt.

De rechter vindt de jongeren wel schuldig, maar ze krijgen geen straf. "Ik vind het niet heel erg wat jullie hebben gedaan. Daarom laat ik het hierbij."

Op een zomerdag in 2018 schommelden twee jongens uit Breda en een meisje uit Made illegaal in een speeltuin aan Het Bolwerk. Twee handhavers slingerden het drietal voor 57 euro op de bon. Het is na tien uur 's avonds namelijk niet toegestaan om daar te spelen. Ook was het drietal ouder dan de maximumleeftijd van 13 jaar. De regels stonden op een bordje, maar dat hadden de kinderen niet gezien.

'Flauwekul'

De ouders van de kinderen lieten het hier niet bij zitten en maakten bezwaar. Omdat het hier gaat om 'verzet aantekenen tegen een strafbeschikking', moet dit volgens de regels door een rechter worden afgehandeld. Lang bleef het stil, maar in december viel ineens een dagvaarding op de deurmat van alle ouders.

Na al die tijd waren de ouders het voorval alweer vergeten. Ze schrokken daarom flink van de zaak. "Het is diep triest dat hier een rechtszaak over moet plaatsvinden!", vertelde moeder Marleen van Boxel na afloop van de zaak. Het Openbaar Ministerie zegt dat een rechtszaak onvermijdelijk was door juridische procedures.

De zitting was besloten, omdat de verdachten minderjarig zijn. Het meisje kon donderdag niet naar de rechtbank komen, omdat ze naar school moest. De zaak rond haar wordt daarom later besproken.

Het is nog niet duidelijk of de ouders van een van de kinderen in hoger beroep wil gaan.

