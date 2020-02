Ben jij bij 3 Uurkes Vurraf? De tickets zijn verstuurd!

De kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf zijn per mail naar de winnaars van de acties verzonden. Het kan even duren voordat zij de e-tickets in de inbox zien verschijnen, omdat de winnaars in fases bericht krijgen. Wie geen bericht heeft gekregen in zijn inbox, doet er goed aan ook even de ongewenste mail te controleren.

Kijk hier de livestream over het versturen van de tickets voor 3 Uurkes Vurraf terug:

Geen kaartje gewonnen? Geen ramp! Want 3 Uurkes Vurraf wordt op carnavalsvrijdag 21 februari tussen drie en zes uur 's middags natuurlijk ook live uitgezonden op Omroep Brabant radio, televisie en online. En er zijn nog een aantal acties op onze website, app, radio en sociale media waar je de laatste tickets kan winnen.

Let op: vóór acht uur donderdagavond zijn alle winnaars bekend. Wie daarna geen bericht heeft gehad, heeft helaas geen tickets gekregen.

Elf Kaartjes winnen?

Vrijdag 14 februari en zondag 16 februari gaan Jordy en Betty zich weer verstoppen in de provincie met 't Brabants Buske. Wie ze vindt maakt kans op tickets voor 3 Uurkes Vurraf. Vrijdag zijn er vier tickets te winnen en zondag kun je zelfs elf kaarten winnen, zodat je met de hele vriendengroep naar 3 Uurkes Vurraf kan.

Omroep Brabant correspondeert niet over de uitslag. Kijk voor de meest gestelde vragen op deze website!

