Drijvend drugslab Moerdijk: vijf jaar cel geëist tegen Mexicanen

Voor de rechtbank in Breda is 5 jaar gevangenisstraf geëist tegen drie Mexicanen die crystal meth zouden hebben gemaakt op een binnenvaartschip in Moerdijk. En tegen de schipper vier jaar cel. Volgens de officier van justitie was het drijvend drugslab technisch gezien bijzonder: er werd een fabricageproces gebruikt dat nooit eerder is gevonden in Nederland.

De officier van justitie nam iedereen mee terug naar de oude haven van Moerdijk op 10 mei 2019. Agenten van de waterpolitie roken een wietlucht en besloten aan boord te gaan van de Arsianco. Schipper Cor B. begroette ze en kreeg het verzoek het laadruim open te maken. Binnen roken de agenten een sterke chemische lucht en zagen ze tonnen, zakken grondstof en een zeecontainer. Dat was de opslagplaats voor chemicaliën. Foute boel, moeten ze hebben gedacht.

Pruttelende pannen

In een ruimte daarachter speciaal gemaakte wanden zagen ze het lab. Er stonden pannen te pruttelen op kookplaten. Daaromheen een plastic gordijn tegen spatten: 'professioneel' volgens experts. In het lab troffen de agenten drie mannen: de Mexicanen. Ze waren bezig om vloeistof over te pompen.

De luchtzuivering was 'grootschalig'. Kattenbakkorrels vingen de vieze damp op. Er waren voorzieningen aangelegd voor 'langdurige' productie. Het bouwen duurde meer dan een week, denkt het OM. En er zijn hijskranen bij gebruikt.

Er was een slaapkamer met stapelbedden. Daar lagen paspoorten van de Mexicanen en mobieltjes. Forensisch experts vinden hun DNA op onder meer latex handschoenen, gasmaskers en een waterflesje.

LEES OOK: Diego kwam hier werken en belandde in een drijvend drugslab

Mobieltjes

Toen de mobieltjes werden onderzocht vonden agenten veel foto's, vooral gemaakt tussen december 2018 en april 2019. Met goed daarop zichtbaar: het productieproces aan boord. Maar ook foto's van betalingsopdrachten aan mensen in Mexico.

En dan waren er nog uitgebreide appgesprekken over het fabricageproces. Vanuit Moerdijk naar een telefoonnummer met de landcode Mexico. Instructies kwamen vermoedelijk uit hun thuisland.

Aan boord is zo'n 70 kilo crystal meth gevonden en nog een lading van pakweg het dubbel aantal liters aan olie, een voorfase van crystal meth. De waarde van het spul dat werd gevonden was ruim 3 miljoen euro. Maar er wordt van uitgegaan dat er veel meer drugs aan boord zijn gemaakt. Maandenlang.

'Uniek lab'

Dit lab was volgens experts uniek in zijn soort. Het was het eerste crystal meth-lab in Nederland met recycling. In dat lab werd met de grondstof BMK het eindproduct crystal meth gemaakt. Daardoor ontstond waardeloos drugsafval dat ze meestal dumpten. Maar hier kon je dat afval weer omzetten in nieuw product dat weer bruikbaar was.

Volgens de experts is zo'n productieproces niet eerder gezien in Nederland. "Een heel nieuwe productiemethode. Met nog minder afval, waardoor er minder bewegingen zijn op de kade. En daardoor is er minder kans om tegen de lamp te lopen", zei de officier van justitie.

Boobytrap?

Volgens de officier maakte schipper Cor B. niet zelf de drugs. Maar hij stelde zijn binnenvaartschip de Arsianco wel ter beschikking voor de drugsfabriek. Hij woonde er, zag alles en wist dat er iets illegaals gebeurde, volgens de officier van justitie. Agenten vonden op zijn mobieltje nog een opvallend bericht. "Ze willen dat we die pomp nog aansluiten, kom je me helpen?", staat in een appgesprek tussen de schipper en zijn zoon.

Of dat ging over de zogenaamde boobytrap ging die ineens aanschakelde en het schip bijna liet zinken is er niet bij verteld. Tijdens de aanklacht sprak de officier daar niet over.

Er ligt wel een schadeclaim van 33.000 euro voor de schoonmaakkosten van de gemeente Moerdijk. Een van de advocaten reageerde met: "Dat kan deze onderknuppeltjes toch niet verweten worden? Het is niet uit te sluiten dat er iemand op een verkeerd knopje heeft gedrukt?"

Drugskartel

De officier van justitie sprak met geen woord over de mogelijke betrokkenheid van een Mexicaans drugskartel. Duidelijk is wel dat er meer mensen bij betrokken waren en het OM suggereerde dat dit niet anders dan een organisatie moet zijn geweest. Er is DNA gevonden van diverse onbekend gebleven mannen.

Intussen zijn de pleidooien bezig.