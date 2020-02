'Hier schrik ik van', burgemeester wordt rondgeleid in groot drugslab in Hapert

Een dag na de ontdekking laat de politie aan de burgemeester maar ook aan Omroep Brabant het gevonden lab zien. Het blijkt een stevig lab met de potentie om voor miljoenen aan synthetische drugs te produceren. Daarnaast blijkt het laboratorium een tikkende tijdbom voor de directe omgeving.

Voor miljoenen aan grondstoffen voor synthetische drugs stonden in het ontdekte laboratorium. ( Foto: Tonnie Vossen)

"Ik zie dat hier vier waterstofketels staan en dat er ook peuken op de grond liggen. Hier schrik ik van. Dit had zomaar kunnen ontploffen en dan waren de gevolgen voor het aangrenzende vakantiepark en conferentiecentrum niet te overzien geweest."

Een week geleden vroeg de politie via folders nog om aandacht voor criminelen die drugslabs willen beginnen in de gemeente Bladel. Met een folder met daarin de oproep voor vrijstaande loodsen en schuren tegen een zeer hoge huurprijs, attendeerde de politie inwoners op de verleiding die criminelen in eerste instantie bieden. "Eenmaal in het criminele circuit", waarschuwde de politie "kom je er niet meer uit."

De befaamde 'wietbrief' van een criminele makelaar (foto: Willem-Jan Joachems)

"Ik denk dat de ontdekking van dit lab in Hapert en onze voorlichtingscampagne puur toevallig samenkomen", zegt burgemeester Bosma. "Dit soort laboratoria zijn in de Kempen vrij zeldzaam, maar natuurlijk gebeurt het hier ook. Sterker nog: ik denk dat dit laboratorium slechts het topje van de ijsberg is."

Op dinsdag 24 maart houdt de politie en gemeente een voorlichtingsavond over het herkennen van criminele activiteiten.

