Overvallen op winkels en cafés veroorzaakten veel onrust: jarenlange celstraffen geëist

Van drie verdachten is bekend dat ze uit de regio komen: Aarle-Rixtel, Helmond en Nuenen en dat ze 21 of 22 jaar oud zijn. De vierde verdachte is een man die in 1999 in Somalië is geboren. Tegen de hoofdverdachte werd tien jaar geëist. Tegen de medeverdachten werd zeven, vijf en vier jaar geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Drie keer in Beek en Donk

De mannen worden hiervan verdacht:

Op 2 november 2018 werd de eerste overval gepleegd op cafetaria Van Gogh in Nuenen.

Binnen een maand waren cafetaria 't Smikkelhuukske in Aarle-Rixtel en het ESSO-tankstation in Beek en Donk (twee keer zelfs) aan de beurt.

Nog voor het eind van het jaar werden een ÉMTÉ-filiaal in Valkenswaard en cafetaria De Donck in Beek en Donk het doelwit.

In 2019 joegen de overvallers personeel van tankstation Schoenmakers in Helmond en een Albert Heijn-vestiging in Helmond de stuipen op het lijf.

Een maand na die laatste overval werden de eerste verdachten aangehouden. Een aantal van de mannen die donderdag voor de rechter verschenen, zou ook hebben ingebroken in huizen in Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Nuenen.

Geld en sigaretten

Bij de zeker tien overvallen werd onder meer geld buitgemaakt, waarbij de bedragen varieerden van enkele tientjes tot honderden euro’s. Ook werden sigaretten gestolen. Tijdens huiszoekingen werden bij de verdachten buitgemaakte telefoons en kleren gevonden.

Een van de slachtoffers was eigenaar Van Hoek van cafetaria De Donck in Beek en Donk. Hij reageerde erg opgelucht toen bekend werd dat er een aantal mannen was gearresteerd. “Ik ben heel blij dat de vermoedelijke overvallers van ons cafetaria zijn gepakt. We merkten zelfs dat het de laatste maanden opvallend rustig was op straat in de avonduren. Dat wordt nu weer beter."

'Ergste nachtmerrie'

De officier van justitie bij de rechtbank wond er geen doekjes om. “Het is de ergste nachtmerrie van mensen. Dat er opeens, vanuit het niets, overvallers binnenstappen een vuurwapen tonen en geld of andere zaken eisen. Je weet niet wat ze gaan doen, je weet niet waar ze toe in staat zijn. Iedere keer als de winkelbel rinkelt, is er de angst dat er geen welwillende klant staat, maar mannen met een vuurwapen."

Frans van Leeuwen, districtschef van de politie Helmond, liet al eerder weten dat de aanhoudingen de hoogste prioriteit hadden. “Deze reeks overvallen heeft voor veel onrust gezorgd, vooral in Beek en Donk. Daarom was het belangrijk om de daders te pakken." Dit was ook om een andere reden belangrijk, zo vond de officier van justitie. "Klanten blijven weg, personeel is opeens veel lastiger te krijgen. En dat terwijl de getroffen winkeliers niets te verwijten is."

