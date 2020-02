FC Den Bosch moet twee thuiswedstrijden spelen zonder harde kern vanwege racisme-rel

Dit betekent dat FC Den Bosch de thuiswedstrijden tegen Jong FC Utrecht op vrijdag 14 februari en Almere City op vrijdag 6 maart speelt zonder supporters van drie vakken op de Oosttribune.

M5, M6 en M7

De vakken die de komende twee thuiswedstrijden dicht blijven zijn M5, M6 en M7. Vanuit dit tribunedeel waren op 17 november de racistische en discriminerende geluiden te horen. Supporters met een seizoenkaart voor deze stadionvakken hebben voor genoemde wedstrijd geen toegang tot stadion De Vliert. De seizoenkaarten zijn geblokkeerd.

In de straf is ook één voorwaardelijke wedstrijd opgenomen. Wanneer zich binnen twee jaar ongewenste situaties voordoen, dan wordt die straf omgezet in een extra wedstrijd zonder dat deel van het thuispubliek.

'Dat spijt ons echt'

Op voorhand had FC Den Bosch al aangeven sowieso niet in beroep te gaan tegen een eventuele straf. "We accepteren de beslissing van de tuchtcommissie", zei voorzitter van de raad van commissarissen Jan-Hein Schouten. "Wel balen we enorm dat de goeden onder de kwaden moeten lijden. Dat spijt ons echt. Desondanks vragen wij de supporters om begrip voor het ingenomen standpunt en om de opgelegde strafeis te respecteren."

FC Den Bosch zegt na de gebeurtenissen werk gemaakt te hebben om herhaling in de toekomst te voorkomen. Ook supportersverenigingen van FC Den Bosch verklaarden afstand te nemen van het racistisch wangedrag en namen maatregelen om dit tegen te gaan.

LEES OOK:

Racistisch geschreeuw bij FC Den Bosch: KNVB-aanklager eist 3 wedstrijden zonder publiek op M-side

'K-neger, k-zwarte': Excelsior-speler verdrietig na racistisch gejoel tijdens duel met Den Bosch