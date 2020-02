Vijf branden in één nacht in Breda: man (20) opgepakt

Een 20-jarige man uit Breda is donderdagavond aangehouden voor brandstichting in Breda, een week geleden. Toen braken in iets meer dan een uur tijd vijf branden uit.

Zo woedde bij kinderdagopvang Devi Kids in Breda in de nacht van donderdag op vrijdag een kleine brand. Op de Oranjeboomstraat en de Fellenoordstraat gingen drie auto's in vlammen op. Ook een container brandde uit. Bij deze branden bestonden het vermoeden dat ze waren aangestoken.

Onderzoek in volle gang

De man is opgepakt voor tenminste één van de branden. "In het kader van het onderzoek kunnen wij nog niet zeggen voor welke brand dat is. Maar er wordt ook gekeken of de verdachte iets met de andere branden te maken heeft", laat een politiewoordvoerder weten.

Het onderzoek van politie is nog altijd in volle gang.

LEES OOK: Eigenaresse van kinderdagopvang: 'Ik zag de brandstichter op camerabeelden met hout rommelen'