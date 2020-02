Brand bij kinderdagverblijf Breda is aangestoken, zegt eigenaresse na zien van camerabeelden

Eigenaresse Fleur Haxelmans is er honderd procent zeker van dat de brand bij kinderdagopvang Devi Kids is aangestoken, omdat de dader duidelijk te zien is op camerabeelden. Dat vertelt ze aan Omroep Brabant.

De melding van de brand kwam rond tien voor vier 's nachts binnen. Haxelmans werd om half vijf gewekt toen er twee agenten bij haar thuis voor de deur stonden. Ze vertelden haar dat er brand was geweest in het kinderdagverblijf. Volgens de eigenaresse is de brandstichting vastgelegd op een beveiligingscamera.

'Ook speeltoestellen en bosjes in brand geprobeerd te steken'

"Je ziet een persoon rondscharrelen op het terrein, en dat hij bij het gebouw hout neerlegt en daarmee rommelt", aldus Haxelmans. "Verder probeerde degene ook speeltoestellen in het speeltuintje in brand te steken, plus de bosjes. Maar dat mislukte."

Haxelmans zegt behoorlijk geschrokken te zijn door de brandstichting. "Je hebt toch met kinderen te maken en het is belangrijk dat ze een plekje hebben waar ze zich veilig voelen."

Gebouw afgezet en bewaakt

De eigenaresse weet niet hoe groot de schade is in het pand. "Het gebouw is afgesloten voor onderzoek, ik ben nog niet binnen geweest." Alle kinderen zijn ondergebracht bij een andere vestiging van Devi Kids. De politie heeft het gebouw afgezet en bewaakt het gebouw. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.

