Hoge straffen voor coketransport Raamsdonksveer

De rechtbank heeft een groep mannen veroordeeld tot 13 jaar cel voor een drugstransport naar onder meer Raamsdonksveer. Ze importeerden in totaal duizenden kilo's cocaïne. Het bijzondere is dat de straffen die zijn opgelegd door de rechtbank in Den Bosch, ruim twee keer zo hoog zijn als geëist.

De initiatiefnemer van de drugssmokkel was Sadik el A. (35) uit Antwerpen. Hij kreeg met dertien jaar cel de hoogste straf. De voormalige beurshandelaar Florian van L. (58) uit Hillegom kreeg tien jaar cel, zijn compagnon Thomas K. (50) uit Bunschoten-Spakenburg kreeg 11,5 jaar.

In totaal zijn donderdag zeven mensen veroordeeld.

Ananassap

Volgens de Bossche rechtbank zat de groep achter een transport van ruim 1000 kilo coke. Die was verstopt tussen een lading ananassap die vanuit Costa Rica was binnen gekomen in de haven van Antwerpen. In december 2015 werden de drugs onderschept in een loods in in Raamsdonksveer.

De groep is ook verantwoordelijk voor twee transporten met samen bijna 4200 kilo coke eerder dat jaar, in juli 2015. De drugs werden tussen de bananen naar Antwerpen vervoerd en daarna naar Geleen.

Meteen cel in

De veroordeelde K. en Van L. zijn donderdag na het vonnis meteen door de politie meegenomen en gevangengezet. De rechtbank noemde de strafeisen van het OM"onbegrijpelijk".

Ze oordeelde dat "de strafeisen in geen verhouding staan tot de ernst van de feiten en de rol van de verdachten. Een straf conform de eis zou niet uit te leggen zijn aan de maatschappij". De verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan de deelname aan een criminele organisatie, drugssmokkel, witwassen en bedreiging.

Bedrijf

Van L. en zijn partner K. stonden aan het hoofd van de Dutch Global Trading Company (DGTC). Dat bedrijf haalde via verschillende onderaannemers de drugs naar Nederland en BelgiÙ. Dat was in opdracht van onder anderen Sadik el A.

Vanwege de ingewikkelde bedrijfsstructuren heeft de strafzaak maanden geduurd. De inhoudelijke behandeling begon in september, de strafeisen dateren al uit oktober.

Hoge straffen

Over de drugstransporten zijn afgelopen jaren al diverse rechtszaken geweest in onder meer Middelburg en Rotterdam. Er zijn intussen diverse mensen veroordeeld. Er werden al eerder hoge straffen opgelegd. Zo ging een Roosendaler voor 9 jaar de gevangenis in.