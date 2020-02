NAC Breda treft Feyenoord in halve finale KNVB-beker

NAC Breda neemt het begin maart op tegen Feyenoord in de halve finale van de KNVB-beker. De Rotterdammers wisten donderdagavond sc Heerenveen in het Abe Lenstra-stadion met 0-1 te verslaan dankzij een doelpunt van Leroy Fer.

FC Utrecht en Ajax staan in de andere halve eindstrijd tegenover elkaar. In Deventer won het elftal van John van den Brom donderdagavond met 1-4 van Go Ahead Eagles.

Feyenoord - NAC Breda wordt gespeeld op dinsdag 3, woensdag 4 of donderdag 5 maart. Als NAC Breda weet te winnen van Feyenoord, dan mogen ze nog een keertje terug naar Rotterdam. De finale van de KNVB-beker wordt namelijk zondag 19 april gespeeld in De Kuip.

