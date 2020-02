Dolenthousiaste NAC-supporters wachten spelersbus op na bekerwinst tegen AZ

De supporters van NAC hebben de laatste jaren niet veel te vieren, maar woensdagavond was het dan eindelijk toch weer eens zo ver. Na topploeg PSV werd ook AZ, de nummer twee van de Eredivisie, door de club uit de eerste divisie uit de beker geknald. Dat vierden de supporters door massaal de spelersbus op te wachten met heel veel vuurwerk en gezang.

Pyjama al aan

Niet alleen een groot deel van de de 650 meegereisde supporters kwam opdraven, maar ook mensen die thuis hadden gekeken naar de wedstrijd. "Ik zat in mijn pyjama voor de buis, maar ik heb snel wat aangetrokken en ben naar het stadion gereden. Het is echt geweldig. Wat moet dat wel niet worden als we de finale halen", zei een vrouwelijke NAC-fan.

