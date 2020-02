Daverende bekerstunt van NAC Breda tegen AZ: 'De ploeg straalde geloof en vertrouwen uit'

NAC Breda heeft woensdagavond voor een daverende verrassing gezorgd in het toernooi om de KNVB Beker. De nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie won in Alkmaar van AZ, de nummer twee van de Eredivisie en bekerde zo verder naar de halve finale.

Sportverslaggever Job Willemse vond dat NAC aanvallend durfde te voetballen:

De Alkmaarders gingen voortvarend van start, maar in de loop van de eerste helft kroop NAC steeds nadrukkelijker uit de schulp. Dat werd na 35 minuten beloond toen een van richting veranderd schot van Mounir El Allouchi in de verre hoek verdween. NAC hield stand en liet met het veldspel zien geloof te hebben in een goede afloop.

En dat geloof was er in de tweede helft nog steeds. Rechtsback Robin Schouten maakte na een uur, juist op het moment dat AZ stevig ging aandringen, tot dolle vreugde van het uitvak zelfs 0-2. Oussama Idrissi maakte het met een verwoestende uithaal nog heel spannend, zeker gezien AZ NAC met de rug tegen de muur zette, maar vijf minuten voor tijd maakte Javi Noblejas het Bredase feest compleet.

Halve finale

NAC, dat in de vorige bekerronde PSV uitschakelde, plaatste zich met de zege in Alkmaar voor de halve finales. En het was al weer even geleden dat de Bredanaars dat konden zeggen. In het seizoen 2008-2009 wist NAC onder Robert Maaskant ook AZ in Alkmaar te verslaan en zo de halve finale te bereiken. In die halve eindstrijd was FC Twente uiteindelijk te sterk.

NAC speelt in de halve finale van de beker tegen de winnaar van het duel tussen SC Heerenveen en Feyenoord. Dat duel wordt donderdagavond gespeeld.

