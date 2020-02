Vrachtwagens mogen de historische binnenstad van Bergen op Zoom niet meer 'kapotrijden'

Tientallen vrachtwagens denderen dagelijks door de historische binnenstad van Bergen op Zoom. Ze negeren massaal de verbodsborden. Dit tot grote ergernis van de bewoners. Ze kampen met trillingen en gevaarlijke verkeerssituaties.

Eerder deze week schoof het college de verantwoordelijkheid nog af op de politie. Die zou op haar beurt weer te weinig capaciteit hebben. Maar donderdagavond werd de roep van de werkgroep Centrumring Zuid om stevige maatregelen toch serieus genomen.

Borden langs de snelweg

Verkeerswethouder Patrick van der Velden (GWBP) wil bereiken dat Rijkswaterstaat de borden naast de snelwegen A58 en A4 aanpast. Daar is hij al sinds 2018 mee bezig, maar hij loopt naar eigen zeggen tegen een 'logge organisatie' aan. "Ik ga opnieuw een brief sturen naar Rijkswaterstaat en blijf erbovenop zitten."

Chauffeurs negeren het vrachtwagenverbod massaal. (Foto: Erik Peeters)

Ook komen er waarschuwingsborden op betere plaatsen en in andere talen om de chauffeurs te informeren voordat ze zich in het historische centrum vastrijden. "Misschien staan de huidige borden wel achter bomen of zijn ze te klein. Daar gaan we naar kijken."

Verantwoordelijkheid bedrijven

Van der Velden vindt ook dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de (transport)bedrijven op onder meer bedrijventerrein Noordland en de Theodorushaven. Ook die bedrijven kunnen een pittige brief van de wethouder verwachten. "Er worden extra flyers gedrukt en uitgedeeld. Het is mij dan ook onduidelijk waarom het verbod vaak wordt genegeerd. Het kan met handhaving te maken hebben."

Zo vinden de partijen in de gemeenteraad dat er camera's moeten komen om de illegale vrachtwagens de registreren. Ze vinden dat er boetes moeten worden opgelegd. Vrachtwagens zouden voor langere tijd aan de kant moeten worden gezet en en boa's zouden de politie kunnen helpen.

Tankwagens denderen door de smalle straten. (Foto: Eddie Simonis)

Camera's en boa's

Wethouder Andrew Harijgens (GroenLinks), verantwoordelijk voor handhaving, stelde dat camera's behoorlijk duur zijn. Hij kijkt in elk geval of er bij de handhavingsambtenaren tijd vrij gemaakt kan worden voor controles. Hun rol zal daarbij wel beperkt zijn, omdat ze wettelijk gezien geen rijdende voertuigen mogen laten stoppen.

Burgemeester Frank Petter heeft beloofd zijn contacten te gebruiken om ervoor te zorgen dat de vrachtwagenoverlast een hogere prioriteit bij de politie krijgt.