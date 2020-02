Vis gekweekt op de 5e verdieping en sla geteeld op de poep: 25 restaurants zien dat wel zitten

In het voormalige pakhuis van Philips heeft Jos een ruimte ingericht waar forel en sla wordt gekweekt. "De poep van de vissen is de voedingsstof voor de sla", legt hij uit. Die sla drijft in piepschuimen platen op bassins van tientallen meters. Aan de ene kant gaan ze er als kleine sla-plantjes in en als ze volgroeid zijn komen ze er als kroppen sla aan de andere kant uit.

Zorgboerderij

"Het is een gesloten systeem. De forel groeit op in bakken. De poep wordt door bacteriën omgezet in voedingsstoffen. Die stromen met het water in de bassins met sla. Als de voedingstoffen eruit zijn, gaat het water weer terug naar de vissen. Alles zonder bestrijdingsmiddelen, antibiotica en kunstmest. Duurzamer kan niet", volgens Jos.

Drie jaar geleden was het plan om met Duurzame Kost de groenten rechtstreeks aan consumenten verkopen, maar dat bleek toch lastig. De innovatieve kwekerij levert nu forel en vis aan 25 restaurants in Eindhoven.

"We hebben geen last van veilingen, koelhuizen en groothandels. Wat hier vandaan komt gaat rechtstreeks naar de restaurantkeukens. Bovendien is Duurzame Kost ook een zorgboerderij waar mensen met een zorg- of hulpvraag werken. Ze helpen bij het zaaien, vissen verzorgen en het oogsten van de sla.

Verser dan vers

Sous-chef Pim Aikema is blij met de groenten van de vijfde verdieping van het Veemgebouw. "Verser dan dit bestaat niet en er zit ook nooit zand in de sla. Het smaakt ook gewoon naar sla hoewel het op vissenpoep is geteeld', vertelt hij in de keuken van restaurant Smaaktheater 13 in Eindhoven.

Op de vijfde verdieping smaakt de innovatieve teeltmethode ook naar meer. "Als er in Eindhoven een pilot komt voor legale wiet dan kunnen we dat hier gaan doen. In Amerika gebeurt het ook al: eco-wiet telen op vissenpoep", zegt Jos met een glimlach.

Meierijstad

Elke dag komen er meerdere groepen op bezoek om te kijken hoe Jos en zijn mensen sla en vissen kweken in het roze licht. "Vaak zijn dat hobbytuinders, maar vandaag is er ook een delegatie uit Meierijstad op bezoek", zegt Jos.

Mark de Bie, die zich voor de gemeente Meierijstad bezighoudt met bedrijven, ziet zo'n bedrijf ook wel zitten. "Het past helemaal in het imago van Meierijstad, waar voedsel een belangrijk uithangbord is. Bovendien is Jos een lokale ondernemer", vertelt Mark.