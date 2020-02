Vergeten winterjassen bezorgen minima een warme Valentijnsdag

Valentijnsverrassingen zijn een luxe die Saskia van Veen (45) uit Den Bosch zich niet kan veroorloven. Met haar twee kinderen en partner leeft ze van 80 euro in de week en daar blijft na de noodzakelijke uitgaven niets van over. Toch kon ze vrijdag haar vriend verrassen. "In plaats van een lekker geurtje krijgt hij een warme winterjas."

Met dank aan alle stappers in Den Bosch die aan het einde van een gezellige avond hun jas vergaten. En ook dankzij het bedrijfje Kaplock dat de winterjassen inzamelde en gratis doorgeeft aan Bossche minima.

"Ik vind het wel gepast om hem vandaag een jas te geven', zegt Saskia. "Een jas geeft warmte en Valentijn heeft met liefde te maken en dat is ook warmte. Dat komt dus mooi samen."

Ik hoop dat hij hem mooi vindt. Zo niet, heeft hij pech gehad.

Vol verwachting gaat ze in het theatertje van Quiet in Den Bosch door de rekken met winterjassen. De actie komt voor haar als geroepen. "Met de jas die ik nu aan heb, ben ik achter een paaltje blijven hangen. Daar zit nu een grote scheur. Hij is nog wel goed genoeg om aan te doen op de scooter, maar als ik netjes naar buiten wil, heb ik iets beters nodig."

Door psychische problemen werd Saskia jaren geleden al afgekeurd. Ze kwam in een uitkering terecht, maar kreeg schulden en vroeg daarna zelf bewindvoering aan. "Het geeft me een rustig gevoel dat zij alles voor me regelen, ik kon het psychisch niet meer aan."

Merkjassen

Saskia wil eigenlijk een zwarte jas, maar als Joyce Vetter haar een grijze wollen exemplaar laat zien, heeft die meteen haar belangstelling. " Ik vind hem mooi en wol is bovendien heerlijk warm." Ze maakt een goedkeurend rondje voor de spiegel en is verrast als Joyce haar ook nog een sjaal voorhoudt. " Wat ruikt die lekker! Hebben jullie alles gewassen?"

"Er hangen veel merkjassen tussen," zegt Joyce Vetter. " We hebben in totaal zeker 160 jassen ingezameld bij de horeca." Ze was verbijsterd toen ze voor Kaplock langsging bij horecabedrijven.

'Vergeten' jassen

"We proberen met onze uitvinding, een soort privé-garderobe die je jas bewaart als je uitgaat, iets te doen tegen de diefstal van jassen in de horeca. Toen ontdekten we dat er ook heel veel jassen blijven hangen. Ze worden vergeten en worden dan nog lang bewaard in de hoop dat ze opgehaald worden. Maar na maanden gaan ze naar de kringloopwinkel. Ik vond het vreemd dat ze daar weer gekocht moeten worden, terwijl je ze ook gratis kunt weggeven aan mensen die ze hard nodig hebben."

In Den Bosch brengt de weggeefactie tientallen minima en daklozen op de been. "De respons is geweldig", zegt Joyce. "Dat merkten we vooraf ook al toen uit alle hoeken en gaten mensen naar ons kantoor kwamen om jassen te doneren."

Saskia heeft intussen ook voor haar partner een jas gevonden." Ik hoop dat hij hem mooi vindt. Zo niet, heeft hij pech gehad."