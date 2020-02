Verdachte van brandstichtingen Breda werd herkend op camerabeelden

Kinderopvang Devi Kids in Breda een dag na de brand. (Foto: Perry Roovers/SQ Vision)

De man die aangehouden is voor brandstichting in Breda, stond op camerabeelden. Dat meldt de politie. De 20-jarige verdachte werd donderdagavond aangehouden.

Hij zou een week eerder in minder dan een uur tijd drie auto's, een container en een gebouw van kinderdagopvang Devi Kids in brand gestoken hebben.

De politie heeft camerabeelden bekeken van de brandstichting bij het kinderdagverblijf en daarop is de verdachte herkend. De man is thuis aangehouden en wordt verhoord. Er wordt ook onderzocht of hij de vier andere branden heeft gesticht.

LEES OOK: Vijf branden in één nacht in Breda: man (20) opgepakt

Eigenares Fleur Haxelmans van de kinderdagopvang zei eerder al tegen Omroep Brabant dat ze er zeker van was dat de brand in haar pand was aangestoken, omdat ze de dader op beelden van een beveiligingscamera zag.

"Je ziet een persoon rondscharrelen op het terrein, en dat hij bij het gebouw hout neerlegt en daarmee rommelt", aldus Haxelmans. "Verder probeerde degene ook speeltoestellen in het speeltuintje in brand te steken, en de bosjes. Maar dat mislukte."