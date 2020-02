Plastic soep in de Biesbosch nu het water gedaald is, Rijkswaterstaat ruimt rotzooi later op

"Het is echt droevig hoeveel afval er achter blijft na het hoge water van afgelopen week. Dan wordt pas echt zichtbaar hoeveel afval er elke dag door de rivier stroomt", twittert de droevige boswachter. De foto's zijn op de strekdam Anna Jacominaplaat gemaakt.

Het spoor aan afval is echter in de hele Biesbosch aanwezig, Op strekdammen, in onze grienden en rietkragen etcetera zegt boswachter Thomas van Es.

Zo ligt er ook veel afval bij de Noordwaardpolder, een gebied dat begin deze week vol met water van de Boven-Merwede stroomde. Rijkswaterstaat laat aan Omroep Brabant weten dat ze na het stormseizoen, dat tot 15 april loopt, samen met het waterschap de Noordwaard gaat opruimen.

Overstroomgebied

De polder, die het water van de rivier opvangt om het peil bij Gorinchem te laten zakken, kwam een paar meter onder water te staan.

Tijdens het hoogtepunt van de 'vloedgolf' tikte de waterstand ruim 2,40 meter aan. Het gaat niet om een ongeluk, het is juist de bedoeling dat het gebied in noodgevallen overstroomt.

Het gebied werd vijf jaar geleden ontpolderd, om als doorloopgebied te fungeren voor de rivier. Ook werden de dijken verlaagd. Als het hoogwater is op de rivier, zoals nu, kan dat via de Noordwaard, de Biesbosch, het Hollands Diep en het Haringvliet sneller naar zee stromen. Op die manier houden duizenden mensen verderop in Brabant en Gorinchem droge voeten.