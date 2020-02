Twee 16-jarige jongens opgepakt voor overval op Aldi-supermarkt in Tilburg

Een van de overvallers bedreigde tijdens het afrekenen een medewerkster met een mes en pakte geld uit de kassa. De jongens zitten vast en worden nog verhoord.

De politie onderzoekt of er een verband is met eerdere overvallen van supermarkten aan het Kreverplein in Tilburg (8 en 9 februari) en de Wethouder de Brouwerstraat in Goirle (14 februari). De politie denkt nog meer mensen aan te kunnen houden.

