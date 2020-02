Chinees restaurant gesloten, eigenaren kunnen vanwege uitbraak coronavirus niet naar huis

'Wegens omstandigheden gesloten', zo is al bijna een maand op de voordeur te lezen. De ouders van Luoxin Luo vertrokken halsoverkop naar China. De gezondheid van oma (93) verslechterde snel. Helaas kwamen ze te laat om nog afscheid te nemen: ze was al overleden. "Het was zo plotseling. Dat is heel erg verdrietig natuurlijk", weet Luoxin.

Coronavirus

Haar ouders zouden vorige week terugkeren uit het kleine bergdorpje in het oosten van China. Alleen verergerde de coronacrisis in China sneller dan gedacht. Ook al zijn de twee gezond, ze mogen het dorpje niet verlaten. "Bijna niemand mag erin of eruit. Dat is natuurlijk heel vervelend." Verschillende toegangswegen worden bewaakt en zijn versperd met betonblokken. "Het is natuurlijk heel begrijpelijk dat ze het zekere voor het onzekere nemen."

"Je voelt je machteloos. Ik kan vanuit hier vrijwel niets voor ze doen", weet ze. Via haar telefoon houdt ze contact met haar ouders. "Ik maak me zorgen. Toch denk ik dat ze goed beschermd zullen worden tegen het virus."

Carnaval

Luoxin is niet van plan de zaak tijdelijk draaiende te houden. "Ik kan niet zo goed koken als mijn ouders", lacht ze. De onverwachte sluiting kost het gezin veel geld. "Zeker nu met carnaval, dat is de drukste en gezelligste periode van het jaar." Tijdens de kroegentocht in het dorp, wil ze wel hapjes gaan verkopen om de schade te beperken.

De dochter was bang dat mensen in het dorp de onverwachte sluiting verkeerd zouden begrijpen. "Je bent toch bang dat mensen denken dat wij dat virus hebben. Dat viel gelukkig mee. Iedereen in het dorp is heel erg lief, begripvol en behulpzaam." Ze ergert zich dan ook aan racistische opmerkingen op sociale media tegen Chinese Nederlanders.

Het is nog altijd onduidelijk wanneer haar ouders terug kunnen komen en de zaak weer opengaat.

Ouders Jim Lan (links) en Qiyue in China. (foto: Luoxin Luo)