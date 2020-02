Verdwaald en gewond lammetje zwalkt door centrum Heeze maar is weer herenigd met eigenaar

Rond één uur 's middags probeerden verschillende mensen in het dorp het kleine dier te vangen, want het lammetje zwalkte en bleek te zijn aangetikt door een auto. Dat had weinig succes want het lammetje was te zeer in paniek.

Herder

Esther woont vlakbij en bedacht een plan. "Ik zei: jaag hem maar bij mij de tuin en dan probeer ik de eigenaar wel te vinden." Dat lukte. Via een bericht op Facebook wisten ze de eigenaar te traceren. De schaapsherder in Heeze bleek zijn lam kwijt. Hij kwam het dier weer ophalen. Het lammetje had in de tussentijd uiteraard een toepasselijke naam gekregen gezien de datum waarop hij zoek raakte: "We hebben hem natuurlijk Valentijntje genoemd", zegt Esther.

"Ik weet niet hoe de herder het dier is kwijtgeraakt. Gelukkig was het lammetje volgens mij niet erg gewond. Het dier had wel een tik gekregen, maar niks gebroken of zo gelukkig." Esther weer niet precies waar het lammetje verdwaald is. "Volgens mij heeft hij wel behoorlijk ver gelopen."