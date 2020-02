Inwoners Leende starten crowdfunding-actie voor Chinees restaurant: 'Hartverwarmend!'

LEENDE -

"Ik zit nog in shock achter mijn computer", zegt Luoxin. "Ik wist dat mijn vader veel mensen in het dorp kent maar dit had ik ├ęcht niet verwacht." Inwoners van het dorp Leende startte zaterdagavond een crowdfunding-actie omdat het restaurant van Luoxin haar ouders tijdelijk is gesloten. Zij mogen vanwege de corona-crisis China niet nu verlaten.