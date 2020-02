Inwoners Leende zamelen geld in voor Chinees restaurant: 'Hartverwarmend!'

LEENDE -

"Ik zit nog in shock achter mijn computer", zegt Luoxin. "Ik wist dat mijn vader veel mensen in het dorp kent maar dit had ik ├ęcht niet verwacht." Inwoners van Leende zijn zaterdagavond begonnen met crowdfunding voor restaurant Lotus. Dat is tijdelijk op slot omdat de ouders van Luoxin vanwege de uitbraak van het coronavirus China niet kunnen verlaten.