Floor Jansen start crowdfunding om uitverkocht concert live uit te zenden

Zangeres Floor Jansen uit Goirle is een crowdfunding gestart omdat ze een livestream wil verzorgen van haar slotconcert in AFAS Live in Amsterdam. Zo kunnen haar fans over de hele wereld genieten van het concert.

Floor Jansen geeft op dinsdag 24 maart een extra soloconcert in het Amsterdamse AFAS Live omdat eerder aangekondigde shows in een razend tempo waren uitverkocht. De zangeres startte daarom een inzamelingsactie zodat het slotconcert live uitgezonden kan worden.



Popprijs

Floor Jansen kreeg in januari de Popprijs 2019 uitgereikt. De zangeres van rockband Nightwish genoot internationaal al bekendheid, maar werd ook bij het Nederlandse publiek ongekend populair door haar deelname aan het tv-programma 'Beste Zangers'.



Nightwish

Met Nightwish staat Floor Jansen in november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert op 24 november is al uitverkocht en ook voor 23 november zijn bijna alle tickets al weg.



LEES OOK:

Floor Jansen dolblij met Popprijs 2019: ‘Verschrikkelijk vereerd’

Iedereen houdt van Floor Jansen: 'Ze steeg boven alle anderen uit'