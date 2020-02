Anouk uit Den Bosch wint Heel Holland Bakt: 'Mijn week was een gekkenhuis'

Televisieshows, kranten, Omroep Brabant: heel Nederland wilde de afgelopen tijd spreken met de kersverse winnares. “Als ik niet goed oplet word ik geleefd. Maar ik sta nog steeds met beide voeten op de grond”, vertelt ze. “Een bekende Nederlander? Ik ben gewoon Anouk!”

Omdat de finale van het welbekende programma vier maanden geleden al werd opgenomen moest Anouk het heuglijke nieuws lange tijd voor zichzelf houden. “Dat was heel moeilijk ja. Op het moment dat je een prestatie neerzet wil je ontladen. Ik kon alleen in een heel kleine kring ontladen. Maar het is zeker gelukt.”

Oeteltaart

Normaal is Anouk docent Sociale Studies aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. Haar Bossche roots werden tijdens het programma niet verloochend. Ze kwam zelfs met een heuse 'Oeteltaart' aanzetten. De jury kon het baksel wel waarderen.

“Ik kijk daar gestrest, maar het is vooral inspanning. Ik kan keten en lol trappen, maar ik kan me ook heel erg ergens op focussen. Iedereen keer is zo’n jurycommentaar spannend. Ik heb mijn gerecht immers zelf nog niet geproefd.”

Heeft ze dan wel eens kritiek gehad in het programma waar ze het zelf mee oneens was? “Nee, zeker niet”, vertelt Anouk. “Deze mensen weten waar ze het over hebben en hebben hun sporen verdiend.”