Agressieve man houdt huis in Oss, medewerkers café mishandeld en agenten bespuugd en bedreigd

OSS -

Een agressieve man is zondagavond flink tekeergegaan in Oss. De man mishandelde medewerkers van een café in het centrum. Toen de politie kwam om hem aan te houden, ging hij los tegen de agenten. Hij beledigde hen, schold met vreselijke ziektes en bedreigden hen en hun families met de dood, schrijft de politie op Twitter.