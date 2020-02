Overvallers dreigen vingers van 89-jarige vrouw af te snijden: 24 en 28 maanden celstraf

De vrouw vertelde over de brute overval in opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De Helmondse Yasin S. (22) en Mohamed El M. (24) moeten 24 en 28 maanden de cel in voor de brute overval op een 89-jarige vrouw uit Eindhoven. Dat heeft de rechter maandag beslist. De twee hebben in 2018 een bejaarde dame in haar huis overvallen en daarbij gedreigd haar vingers af te snijden en haar in brand te steken.

Het begon allemaal toen de 89-jarige vrouw haar hond ging uitlaten, maar haar sleutels binnen liet liggen. Ze belde een slotenmaker die haar slot verving. Ze moest daarvoor 900 euro betalen. Dat geld haalde ze uit een witte envelop. De sleutelmakers waren bekenden van Mohamed El M.

Een dag later werd de vrouw overvallen. Twee mannen met bivakmutsen stormden aan het begin van de avond de flat van de vrouw aan de Reinaertlaan binnen. Ze haalden de woning overhoop. Ook dreigden ze met een mes. Ze riepen dat ze daarmee de vingers van de vrouw zouden afsnijden. Ook dreigden ze het slachtoffer in brand te steken. Het slachtoffer gaf daarop een geldbedrag van zo’n 12.000 euro af.

Volgens de rechter is het bewezen dat de twee schuldig zijn. Yasin S. ging bedreigend en met grof geweld te werk. Naast het dreigen om vingers af te snijden en in brand steken, spoot hij ook haarspray in de ogen van de bejaarde. ''Een laffe en gewetenloze daad uit hebzucht'', noemden de rechters het. ''Het gestolen geld is opgegaan aan boetes en nieuwe schoenen.''

Yasin S. moet twee jaar de cel in en krijgt daarnaast ook nog 18 maanden voorwaardelijk. Ook moet hij 14.500 euro aan schadevergoedingen betalen. Handlanger Mohamed El M. was de chauffeur tijdens de roof. Volgens de rechters is hij daarom medeplichtig aan de brute overval. Hij krijgt 28 maanden celstraf en moet ook meebetalen.

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar geëist tegen Yasin S. die in de flat van de vrouw was. Mohamed El M. die stond te wachten bij de vluchtauto hoorde 2,5 jaar cel eisen. Twee andere verdachten werden niet aangeklaagd omdat er te weinig bewijs tegen hen was. Een onderzoek naar hen loopt nog.

De zaak werd behandeld in de opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. Dit leverde de politie zo’n 30 tips op.