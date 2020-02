'Geen nieuw agrarisch bedrijf op plek van onderzoekscentrum voor varkens vlakbij natuurgebied'

"Ons streven is dat er geen agrarisch bedrijf meer komt op de locatie van het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in Sterksel", vertelt Simon Vink van Wageningen Universiteit (WUR). De verkoop van het VIC aan biogasbedrijf Re-N Technology ging begin dit jaar na massief verzet van gemeente en omwonenden, op het laatste moment, niet door. Nu is WUR op zoek naar een nieuwe koper.

Omwonenden en natuurorganisaties zijn blij dat de verkoop niet doorgaat en dat de WUR de locatie van het Varkens Innovatie Centrum wil saneren. De universiteit beloofde al eerder daar serieus naar te kijken als de verkoop niet door zou gaan. Een nieuwe vergunning voor een landbouwbedrijf, vlakbij een natuurgebied, zou nu nooit meer gegeven worden.

Stank

Volgens Vink is er een gesprek geweest met de gemeente, waarbij allerlei opties besproken zijn. Ook de omwonenden willen graag betrokken blijven bij de toekomst van het terrein, omdat ze nu veel last hebben van stank.

"Binnenkort gaan we ook weer overleggen met de dorpsraad", zegt Wies de Haan, die tegenover het bedrijf woont. Samen met milieuorganisaties heeft ze met succes geprotesteerd tegen verkoop aan Re-N Technology. Wies ziet een experiment met Kempische heideschapen op die plek wel zitten.

Wat de koper wil

"We zijn afhankelijk van wat de toekomstige koper van het VIC wil", zegt Simon Vink van de WUR. "Maar we kijken ook of we in aanmerking komen voor een uitkoop- of saneringsregeling voor deze locatie", aldus Simon Vink. De omwonenden hebben maandag een bericht gekregen met de stand van zaken en het streven van de WUR.

