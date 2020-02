Wie moet je bellen bij stormschade? 'Mensen hebben geen idee'

In Zeeland waaide een boom zondag tegen een woning aan. Foto: AS Media

Wie bel je als door een storm je schutting omvalt of een boom in de achtertuin afbreekt? Als er geen acuut gevaar dreigt, is het meestal een zaak voor de gemeente of je eigen verzekering. Toch bellen veel mensen meteen de brandweer, merkten de Brabantse korpsen ook zondag tijdens storm Dennis. “Zorg dat de meldkamer ruimte houdt voor echt levensbedreigende situaties.”

Het was zondag spitsuur bij Brabantse brandweer. Bij de afdeling Brabant-Zuidoost kwamen ’s avonds binnen vier uur tijd meer dan 200 meldingen binnen. Bij het gros daarvan ging het niet om een spoedgeval, maar stormschade, zegt woordvoerder Wally Paridaans.

"Dan heb je hebt over bijvoorbeeld een boompje over de weg, of een gevelplaat die loswaait." Hetzelfde was volgens persvoorlichter Monique Goossen het geval bij de brandweer Midden- en West-Brabant.

De korpsen zijn eraan gewend, maar eigenlijk is het noodnummer alleen bedoeld voor spoedgevallen. Bij storm kan dat bijvoorbeeld zijn als door een boom op de weg een onveilige situatie kan ontstaan.

“Vaak weten mensen niet waar ze met hun melding terecht kunnen”, zegt Goossen. “Een omgevallen boom die in een berm ligt, is bijvoorbeeld echt een zaak voor de gemeente. Een boom die op eigen terrein omvalt, is vaak een geval voor de verzekering. Die meldingen horen niet in de meldkamer. Als mensen van tevoren weten wie ze moeten bellen, kunnen wij ons beter richten op andere spoedgevallen."

Overlast

Als het gaat stormen, delen korpsen op sociale media informatie over wie mensen kunnen bellen als een storm als Dennis voor overlast zorgt.

“Alle telefoontjes worden aangenomen, ook als het stormt, dan schalen we op", zegt Goossen. "Bij twijfel moeten mensen zeker bellen, dan helpt de centralist ze verder. Maar als de schutting in jouw tuin omwaait en je weet dat er verder geen spoed of gevaar is, dan is het zonde als je daar de hulpdiensten voor belt."

