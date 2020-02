Martien R. baalt van alle beschuldigingen: 'Broodje aap'

"The most wanted man van Brabant? The most hunted man kun je beter zeggen!" Zo omschreef hoofdverdachte Martien R. van Operatie Alfa maandagmiddag zichzelf. Dat gebeurde bij zijn eerste pro-formazitting in Den Bosch.

Martien R. (49) werd maandag en wordt eigenlijk al sinds 2009 bijgestaan door advocaat Jan-Hein Kuipers. "Die heeft me al 35 jaar cel bespaard", zei R. over zijn vorige rechtszaken, waarbij hij meestal vrijuit ging.

Martien R. mocht tijdens de zitting een verklaring voorlezen. Hij haalde daarin flink uit. "Het heeft er alle schijn van dat politie en justitie van alles naar buiten brengt om een oorlog te ontketenen", zei hij. Nadat ik in september 2012 werd vrijgesproken van de dood van Hans van Geenen werd de jacht op mij geopend", beklaagde de Ossenaar zich.

"Ik ben vaak gezien op het kamp, dus ze zeggen: de wapens zijn van Martien. Maar bewijzen van dreigementen worden niet gevonden."

'Een opzetje van de politie'

Volgens R. is hij steeds maar weer opnieuw in beeld. Zo zou hij het plan hebben gehad om iemand uit de Osse woonwagenwereld te liquideren. Maar Martien zei dat hij niks tegen die man heeft. "Al snel bleek dat dit een opzetje was van de politie," vertelde hij.

In 2015 was er de mislukte aanslag op Bianca, de weduwe van Hans van Geenen. "Ik ben in 2018 aangehouden. Ik was het brein, zeiden ze. Drie dagen zat ik in de cel. Die zaak werd niet vervolgd. Maar in 2019 kwam ik toch weer naar voren als het zogenaamde brein. Bij het OM noemden ze weer mijn naam in verband met Peter Netten, Henk Baum en Hans van Geenen." Die drie Osse mannen zijn door geweld om het leven gekomen.

De man van anderhalf miljoen

In de zaak van de moord op Peter Netten zong zijn naam inderdaad weer rond. De verdachte schutter Kaan D. zou anderhalf miljoen hebben gekregen om de schuld op zich te nemen. Dat geld kwam van Martien R., was het verhaal dat toen de ronde deed. Martien wilde daar ook wat over kwijt. "Vader zou daarmee zijn zoon uit de cel houden. Martien zou die man van anderhalf miljoen zijn geweest. Nou, broodje aap", zei een verbolgen R.

En dan was er die keer dat hij werd ontboden op het politiebureau in Breda. "Ik moest een medewerker van het korps West-Brabant omleggen? Via een motorclub. Dezelfde als die een officier moest doden? Van die zaak heb ik nooit meer iets vernomen."

"Excessieve, gecreëerde beeldvorming! Het houdt maar niet op", voegde R. daaraan toe. "Deze officieren hebben niks van mij te vrezen." De andere verdachten zwegen na het verhaal van de vermeende baas van de organisatie. Zijn zoon Anton zei: ik ben hier alleen om te luisteren.

Verdachten blijven in de cel

De zeven verdachten in het strafproces rond Martien R. blijven de komende maanden in de cel. De volgende tussentijdse zitting vindt plaats op 14 mei. Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld wordt, is nog niet bekend.

LEES OOK:

Operatie Alfa: 'Kijk, dit is jouw zoon en daarna ga je er zelf aan'

Kopstukken Operatie Alfa voor de rechter, dit viel onze verslaggevers op

Proces Operatie Alfa begonnen, Martien R. omhelst zijn zoon in de rechtszaal: 'Hé, jongen!

Lees al het nieuws over Operatie Alfa op onze themapagina.