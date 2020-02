Kroegen letten met carnaval extra op vals geld: 'Geen kattenkwaad maar oplichterij'

Bij Boerke Verschuren wilde onlangs nog iemand afrekenen met vals geld. "Als iemand het nepgeld op een zeiknatte bar legt - zoals tijdens carnaval wel eens het geval is - druipt de inkt er gewoon vanaf. Dat is lullig, maar je ziet meteen dat het foute boel is", vertelt kroegbaas De Vos.

"We merken dat het via internet heel gemakkelijk wordt om vals geld te bestellen. De jeugd ziet het als een soort kattenkwaad maar het is gewoon oplichterij."

Speelgeld in de kassa

Bij het Bredase café worden in aanloop naar carnaval verschillende maatregelen getroffen om te voorkomen dat de kassa wordt gevuld met speelgeld. "We hebben een speciaal apparaat aangeschaft, waarmee we gemakkelijk de biljetten kunnen controleren. Een piepje is oké, als het vals geld is springt het apparaat op rood."

De Vos vertelt dat de kroeg álle biljetten gaat controleren. "Dit doen we ook nog op de ouderwetse manier, met een stift. Nepgeld wordt zwart als je er een streep op zet", legt De Vos uit. "Je kan het ook gewoon voelen."

Goed voelen aan briefje

Ook de politie tipt dat een alerte barman echt briefgeld kan onderscheiden van nepgeld door goed te voelen aan het briefje. Waar kan je nepgeld nog meer aan herkennen? Malou Stillekens van Politie Zeeland-West-Brabant legt het uit in onderstaande video:

Direct actie

De kroegbaas onderneemt direct actie als met vals geld aan zijn bar wordt betaald: "Het kost ons geld, daar gaan we ook serieus mee om. we bellen meteen de politie, we waarschuwen niet."

