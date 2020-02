Acties om het 'kartonnen huis' van Gine en David in Spanje te redden

Gine en David in Spanje.

David en Gine Shearlaw uit Roosendaal worden overstelpt met lieve reacties van mensen die een steentje willen bijdragen aan hun 'kartonnen huis' in Spanje. Voor het stel, bekend van het televisieprogramma 'Ik vertrek' worden binnenkort een benefietdiner en benefietconcert georganiseerd.

De Roosendalers kochten een huis met een flink stuk land in het Zuid Spaanse Aspe om een B&B te beginnen met een speciaal borstkanker-arrangement. Gine die zelf met de ziekte te maken heeft gehad, wilde op die manier andere mensen met borstkanker een mooie tijd gunnen.

Nachtmerrie

Maar hun droomhuis werd een nachtmerrie. De woning bleek te zijn gebouwd van MDF-platen en was daardoor niet bestand tegen noodweer. Na een flinke regenbui kwam een deel van het dak naar beneden en trok het water in de muren. Alsof het hele huis van karton was.

Inmiddels zijn ze begonnen om het huis te repareren. Het dak moet vervangen worden en er komt een stenen muur om het pand. Alleen al het dak kost zo'n 16.000 euro. Om dat geld bij elkaar te krijgen wordt op zaterdag 29 februari een Spaans buffet gehouden in dorpshuis De Spil in Wouwse Plantage.

Andrea Hazes

In maart houdt Andrea Hazes, de vrouwelijke lookalike van André Hazes een concert in Spanje. Ook deze opbrengt gaat volledig naar B&B Casa el Cardo Morado. David en Gine zijn zelf ook druk in de weer om geld te verdienen. David krijgt steeds meer klanten voor massages en wordt er gepoetst bij particulieren. Ook verkopen ze eigen shirts, rugzakjes, beschilderde dakpannen en olijfolie.

De komende dagen is het Roosendaalse stel in hun geliefde Tullepetoanestad te vinden voor het carnavalsfeest. Een cadeautje van de ouders van Gine.

