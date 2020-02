Bejaarde 'snelheidsduivels' pikken verkeersboete niet, net als 300 anderen

BEST -

Al sinds zijn 26ste heeft Ton van Hout, nu 82 jaar oud, zijn rijbewijs. Slechts twee keer in zijn leven kreeg hij een verkeersboete. De laatste was afgelopen 31 januari. Ton en zijn vrouw Tony reden die vrijdag met 55 kilometer per uur over de Willem de Zwijgerweg in Best. Daar waren werkzaamheden en zou een waarschuwingsbord met snelheidsbeperking 30 kilometer per uur hebben gestaan.